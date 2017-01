Congo-Brazzaville: Belgique, Kévin Koubemba vers un départ de Saint-Trond ?

Rapide, doté d'une belle frappe de balle et d'un bon jeu de tête, Kévin Koubemba, 23 ans, a les qualités pour faire une belle carrière. A lui désormais de trouver le club qui lui permettra de s'épanouir et d'exprimer ses qualités. Dès cet hiver ?

Si l'entourage du joueur ne s'est pas épanché sur la situation, « il s'agit d'un problème relationnel avec la direction du club », on n'imagine guère d'autre issue, pour lui, qu'un départ. Car Koubemba venait se relancer après une saison très mitigée à Brest (3 buts en 18 apparitions en Ligue 2). Et force est de constater que c'est plutôt raté.

Suspendu un match, il n'est pas convoqué lors des 4 journées suivantes. Et malgré son premier but de la saison, lors de la 14e journée, il disparaît définitivement du groupe le 3 décembre.

Dans l'impasse à Saint-Trond (1 but 8 matchs et 361 minutes de jeu en Jupiler League), Kévin Koubemba ne devrait pas faire de vieux os chez l'actuel 12e du championnat. Rien ne tourne vraiment rond pour l'ancien Amiénois depuis son arrivée : après deux apparitions, il est titularisé face à Courtrai, mais se fait exclure, injustement, après 15 minutes de jeu.

