Tchad: Bassin du lac Tchad - 7,1 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aigue

11 millions de personnes vivant dans les pays du Bassin du lac Tchad ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate, dont 7,1 millions se trouvant dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon l'ONU.

Le Coordinateur régional humanitaire pour la région du Sahel, Toby Lanzer, lors d'une conférence de presse organisée, le 23 janvier au siège de l'ONU à New York a précisé que sur les 7,1 millions de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire sévère, 515.000 sont des enfants qui peuvent perdre leur vie.

« L'insécurité alimentaire aiguë est un terme très technique du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce que cela signifie vraiment, c'est que les gens vivent sur le fil du rasoir. Ils survivent, s'ils le peuvent, avec un repas par jour », a alerté le Coordinateur régional humanitaire, avant de souligner que l'ONU travaille sur le terrain en étroite collaboration avec les autorités du Cameroun, Tchad, Niger et Nigéria pour répondre à cette crise humanitaire principalement provoquée par les activités de Boko Haram qui ont déplacé au moins 2,5 millions de personnes dans toute la région.

Les agences de l'ONU et les organisations non-gouvernementales sur le terrain demandent actuellement un peu plus d'un milliard de dollars afin de fournir une aide humanitaire dans la région en 2017. « C'est une somme conséquente d'argent », a reconnu le responsable humanitaire onusien. « Mais lorsque l'on compare le niveau des besoins, nous pensons que c'est très peu et qu'il s'agit d'une réponse efficace face au très haut niveau de souffrance actuellement en cours dans la région », a-t-il relativisé.

La communauté internationale se réunira le 24 février prochain à Oslo, en Norvège, pour faire la lumière sur cette situation de crise dans le nord-est du Nigéria et la région du Bassin du lac Tchad.