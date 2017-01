Cote d'Ivoire: Leadership féminin - "Blamo'o", un magazine pour faire bouger les lignes !

Le mercredi 25 janvier 2017, se tiendra à la salle de conférences de l'espace Crrae/Umoa, à Abidjan-Plateau, le lancement officiel de la Plate-forme de l'entrepreneuriat féminin.

Initié par la présidente du réseau Africa femmes initiatives positives (Afip), Mme Désirée Djomand, cet incubateur se veut un espace de développement d'initiatives féminines génératrices de revenus pour la promotion de l'autonomisation de la femme.

Avec comme point d'ancrage, la présentation d'une publication journalistique intitulée "Blamo'o". Avec à la rédaction en chef, le journaliste chevronné et d'expérience, Moses Djinko (Life, Top Visages, Abidjanshow.com).

"Blamo'o" qui signifie en langues akan (baoulé, agni, n'zima... ) « femme merci », et qui est à son deuxième numéro, traitant justement en ouverture de la plate-forme susmentionnée, est un bimestriel de 75 pages, qui se veut panafricain, bilingue (anglais/français), féminin et qui met en exergue les actions positives des femmes avec des rubriques très attractives et d'un intérêt pragmatique, aussi bien pour la plate-forme que pour toute la gent féminine.

Son lancement officiel se fera donc avec des femmes qui font bouger le monde au cours des activités abidjanaises.

Ainsi, sur deux jours, les 25 et 26 janvier, les femmes seront entretenues par un programme axé sur différentes activités: l'Université du leadership féminin composé de l'Université du business qui permet à toutes les structures dans la création, le management et autres, d'exposer et booster le leadership chez la femme.

Cette activité est complétée par "L'école de la femme" destinée aux femmes du secteur informel et non instruites; l'Université de la femme qui n'est rien d'autre que le guichet inter partenaire.

Toutes les institutions qui ont des informations par rapport aux femmes, viendront les présenter; la Tribune de la femme manager qui est un espace d'échanges, de partage avec une femme exceptionnelle, modèle, leader.

Celle-ci présentera son parcours, les échecs, les secrets de sa réussite et bien d'autres aspects du leadership féminin.

Ce sera également l'occasion de présenter deux projets, selon Mmes Thérèse Amichia, présidente du Comité d'organisation du lancement de la Plate-forme et Delphine Vanié, sa vice-présidente.

Il s'agit de l'Observatoire de l'entrepreneuriat féminin avec pour caution morale, la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Mme Aimée Zebeyoux.

Ainsi que le Programme national de la Maison de la femme, parrainé par le président de Afrijapan/Africasia, Ferdinand Bléka. Le lancement du projet pilote se fera dans la région du Gôh.

Rappelons que la Maison de la femme est un centre de ressources dédié à la femme, une médiathèque, un espace digital où les femmes entreprenantes ou entrepreneures porteuses de projets viendraient pour s'initier à l'informatique et aux Tic, découvrir le e-commerce et se familiariser au mobile money et aux réseaux sociaux.

Outre Désirée Djomand, qui en plus de sa casquette de présidente de l'Afip, est vice-présidente internationale Communication & Tic de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable (Aiodd) dont le siège est à Genève (Suisse), des femmes d'exception seront présentes à cette rencontre innovante d'Abidjan.

Entre autres, Mariam Jacqueline Dao Gabala, présidente de Solidaridad et Dg de Mdg Consulting, Massandjé Touré-Litse, Dg du Conseil Café-Cacao, Christine Bruneau Jouan, présidente de Femmes de Demain, Pascale Fressoz, présidente internationale de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable (Aiodd).