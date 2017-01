Burkina Faso/Guinée Bissau: CAN Gabon 2017 - La bonne maîtrise tactique des etalons face aux lycaons

Au stade de la Rénovation de Franceville le dimanche 22 janvier 2017, les Etalons ont su réciter leurs gammes face à la sympathique formation des Djurtus ou des Lycaons de la Guinée-Bissau dominée par 2 buts à 0.

Une belle victoire synonyme de qualification et surtout de première place du groupe A après que les Panthères et les Lions indomptables n'aient pas mieux fait qu'un nul vierge de 0 but partout au stade de l'Amitié d'Angondjé.

Dans cette rencontre décisive de Franceville entre les Etalons et les Djurtus ou les Lycaons du 22 janvier dernier, pendant qu'une autre aussi importante se jouait à la même heure à Libreville entre les Panthères et les Lions indomptables, rencontres qui devaient désigner les deux équipes qualifiées du groupe A pour les quarts de finale, le technicien portugais du Burkina, Paulo Duarte, a fait un léger remaniement dans son dispositif tactique.

C'est ainsi qu'en défense, il a préféré Steeve Yago, qui était suspendu pour deux matchs, à la place de Patrick Malo dans le couloir droit pendant que Bakary Koné, Issoufou Dayo et Yacouba Coulibaly conservaient la leur. Au milieu, il n'y avait pas de changement avec Charles Kaboré, Razack Traoré et Alain Traoré.

C'est en attaque où Aristide Bancé a été titularisé en lieu et place de Banou Diawara ; et en soutien, il avait dans les couloirs, Bertrand Traoré et Préjuce Nakoulma, face à un adversaire Bissau guinéen qui a choisi de jouer avec trois véritables attaquants dont Piqueti Silva à gauche, Brito Silva Toni à droite et Frédéric Mendy en pointe.

C'était donc l'offensive à outrance pour le coach des Lycaons, Baciro Candé, mais en face, il y avait un dispositif bien en place qui les empêchait de dérouler leur jeu comme ils le voulaient.

Avec un volume de jeu plus élevé que lors des deux précédents matchs en jouant un peu plus haut dès l'entame de la partie, Charles Kaboré et ses partenaires ont su bien quadriller le terrain en mettant la pression sur l'adversaire.

Les Djurtus se sentaient parfois obligés de reculer un tout petit peu et d'amorcer les offensives par les couloirs où Brito Silva a été un peu plus remuant, même s'il était par moments bloqué tandis que Piqueti était quelque peu transparent.

Et c'est sur une des pressions burkinabè à la 12e mn que le défenseur Rudnilson Silva fait une retro passe de la tête à son gardien de but Jonas Mendes sorti pour anticiper le ballon, mais qui a été lobé suite à un manque de communication.

Les Etalons ont bien déroulé le jeu avec un Charles Kaboré au mieux de sa forme et qui a bien tenu l'entre jeu avec à ses côtés Razack Traoré qui, lui, en rajoutait un peu trop dans ses dribles qui occasionnaient par moments des pertes de balles qui pouvaient être préjudiciables.

Mais, la solidité du jeu des Etalons a fait la différence et c'est ce qui leur a permis de corser l'addition à la 57e mn par Bertrand Traoré qui marque ainsi son premier but en CAN.

Maintenant, il s'agit de se projeter aux quarts de finale qu'il faut préparer avec sérénité et trouver l'architecture offensive capable de faire la différence.

On disait que Paulo Duarte refusait de jouer avec un véritable attaquant de fixation, et il l'a fait avec Banou Diawara, et cela n'a pas produit d'effet souhaité et ce fut pratiquement le même résultat contre la Guinée-Bissau avec Aristide Bancé.

On constate que cette formation burkinabè a de la maturité et du vécu pour gérer les rencontres et il faut relever l'entrée d'un nouveau venu, Blati Ibrahim Touré qui a montré de bonnes dispositions techniques.

Que va donc nous proposer le technicien portugais lors de la prochaine sortie où c'est un match couperet pour lequel, il ne doit pas avoir de regret ?