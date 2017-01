Sénégal: CAN 2017 - Les lions entament la 2-ème phase "avec ambition et humilité" selon le président de la Fédération

L'équipe du Sénégal, qualifiée en quart de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), va entamer cette deuxième phase de la compétition avec "ambition et humilité", a déclaré ce mardi le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, invité de la Maison de la presse.

"Nous avons une grande ambition pour notre football mais elle est trempée dans un océan d'humilité", a relevé dans un langage imagé le président de la FSF.

"En venant à la CAN, nous avons une idée de la valeur de notre équipe, mais nos précédentes participations à cette compétition nous ont permis de garder la prudence et l'humilité nécessaires", a rappelé Me Senghor. Il indiqué que ce sont les leçons tirées du passé qui ont permis d'avoir une gestion plus huilée.

"Tout n'est pas parfait et on peut dire légitimement et en toute humilité que nous visons d'aller au bout de la compétition", a-t-il dit.

Cela suppose que tous les acteurs puissent rehausser leur niveau d'exigence et d'humilité, a-t-il souligné.

Saluant la performance réalisée par l'équipe conduite par Aliou Cissé pour se hisser en quarts de finale, Me Augustin Senghor a ajouté que le peuple sénégalais et la Fédération de football sont en droit d'attendre davantage.

"Mais on le fait en toute humilité en sachant qu'on aura en face des adversaires aguerris animés de la même ambition", a-t-il promis.

Dans la gestion de l'environnement immédiat, Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération chargé de la gestion de la proximité, a annoncé que toutes les primes de participation et de qualification en quart de finale ont été payées.

"C'est pour que les joueurs soient focalisés uniquement sur le terrain", a-t-il justifié.

Le Sénégal, premier de son groupe de qualification avec deux victoires et un nul (7 points), sera opposé au Cameroun samedi pour les quarts de finale de la CAN 2017 au stade de Franceville.