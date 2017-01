Ile Maurice: Deux fidèles de l'ex-ministre Bhadain démissionnent

Akilesh Deerpalsing et Faadeel Ramjanally restent fidèles à leur capitaine, Roshi Bhadain. Ils ont tous deux présenté leur démission ce mardi 24 janvier.

Le premier, considéré comme le bras droit de Roshi Bhadain, quitte la Financial Services Commission où il était jusqu'à présent membre du conseil d'administration. Le second quitte, lui, les fonctions de Chairman de la National Insurance Company Ltd et de la NIC General Insurance Co Ltd.

Départ de Roshi Bhadain

Ces deux démissions interviennent dans le sillage du départ de Roshi Bhadain du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Un départ que l'ancien ministre a annoncé sur sa page Facebook lundi alors que se déroulait la prestation de serment des ministres du gouvernement de Pravind Jugnauth

Ce mardi 24 janvier, Roshi Bhadain s'est rendu à son bureau à Ebène pour récupérer ses effets personnels. Il est tombé sur des policiers qui le lui ont refusé. Il a néanmoins pu prendre une tasse.

Toujours durant la journée, le nom du successeur de Roshi Bhadain à la tête du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance a été dévoilé. Le nouveau ministre est Sudhir Sesungkur, député de la circonscription nº 10 Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est.