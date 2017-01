Ile Maurice: Zouberr Joomaye - «J'ai demandé mon adhésion au MSM»

«SAJ a commis une offense sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.» Cela, après la… Plus »

Pour Zouberr Joomaye, la passation de pouvoir entre sir Anerood et Pravind Jugnauth inaugure une nouvelle ère. «Il faut laisser la place aux jeunes», dit-il. C'est pour cela qu'il estime qu'il est temps que Paul Bérenger et Navin Ramgoolam quittent la scène politique.

Il dit avoir rencontré le leader du MSM, Pravind Jugnauth, plus tôt ce mardi pour exprimer le vœu de faire partie de l'équipe gouvernementale. Sa demande est motivée par le discours prononcé par Pravind Jugnauth à la télévision lundi. Lors de son discours, le nouveau Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de combattre la criminalité et le trafic de drogue.

«Je ne me sens pas à l'aise au sein d'une opposition plus divisée que jamais.» Zouberr Joomaye annonce qu'il a demandé à intégrer le Mouvement socialiste militant (MSM). Le député de la circonscription nº 13 Rivière-des-Anguilles-Souillac était face à la presse à l'Assemblée nationale ce mardi 24 janvier.

