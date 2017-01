Congo-Kinshasa: ABA - Remise des prix aux lauréats

Trois lauréats ont été sélectionnés et primés à l'issue d'une exposition des tableaux sanctionnant un concours organisé par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) à l'occasion de son 70ème anniversaire. Au total, 58 étudiants et élèves ont participé à concours dont le thème consistait à représenter la mission de l'UNICEF qui vise à protéger l'enfant, de sa naissance jusqu'à son épanouissement intégral. Cette cérémonie s'est déroulée hier lundi, 23 janvier 2017, sur la pelouse de l'Académie des Beaux-Arts (ABA),

devant les représentants du ministère du Genre, Enfant et Famille (GEF), de l'UNICEF et de l'ABA. Les heureux lauréats sont respectivement Achille Katemo Kabamba de 2ème Graduat (peinture)/ABA qui a arraché le premier prix ; Oleko Okonde du 2ème Graduat (peinture)/ABA qui a décroché le deuxième prix et Bokuku Mbokole du 3ème Graduat (peinture)/ABA qui eu le troisième et dernier prix.

Toutefois, deux prix d'encouragement ont été décernés à deux élèves la 6ème d'Humanité de l'Ecole d'application de l'ABA. Il s'agit Mudisho Masirika et de Kapesa Kinzanza. Les organisateurs ont que tous les prix attribués étaient en nature et comportaient outils de travail indispensables à des grnads artistes-peintres. façon, a-t-on laissé entendre, de préparer ces élèves et talentueux de l'ABA à un avenir de grands artistes.

Prenant la parole à cette occasion, Adrienne Binuana, directrice Service Femme et Développement, représentant le Secrétaire général ministère du Genre, Enfant et Famille (GEF), a remercié, de abord, l'UNICEF pour son appui tant technique, matériel que pour la matérialisation des réponses visant l'amélioration conditions de jouissance des droits des vulnérables dans notre pays.

Elle a rappelé une autre exposition faite à la fin de l'année en rapport avec les 70 ans de l'Unicef et qui contenait des rappelant à la communauté nationale les efforts et les humanitaires de cette agence de l'ONU dans les principaux domaines droits de l'Enfant inscrits dans la Convention relative aux Droits l'Enfant (CDE). Expliquant l'exposition de l'ABA, Adrienne souligne que c'est une ultime étape où l'Unicef a voulu mettre exergue les nombreux talents artistiques détenus par les étudiants élèves des institutions spécialisées dans différents domaines l'art.

Auparavant, dans un mot d'accueil de ses invités, autorités participants au concours, Henry Kalama Akule, directeur général l'ABA, les a remercié pour leur présence à cette manifestation. concours visait, selon lui, à donner corps à la mission de l' qui consiste à protéger l'enfant dans tous les domaines énumérés la CDE. Il a précisé que le jury était composé de cinq provenant du ministère du GEF, de l'ABA et de l'UNICEF. Enfin, convient de noter que tous les participants à ce concours ont eu attestation de participation.