Guinée: Vivo Energy et Orange annoncent la signature d'un partenariat pour une collaboration panafricaine.

C'est un progrès réel en termes de proximité pour nos clients communs, qui peuvent payer rapidement, de manière sécurisée, et effectuer les dépôts et retraits sur leurs comptes dans les points de vente de Vivo Energy. »

D'autre part, les clients de Vivo Energypeuvent bénéficier des services sécurisés de la plateforme Orange Money, et gagner ainsi du temps et de l'argent sur leurs transactions.

Les clients Orange Money ont accès à un réseau de plus de 1000 stations-service et boutiques de Vivo Energy.

Cet accord contribue à renforcerla présence d'Orange et de Vivo Energysur le continent africain et à améliorer l'expérience client, en offrant davantage desimplicité.

Déjà disponible au Mali, en Côte d'Ivoire et à Madagascar, le service sera étendu au second semestre 2017 à d'autres pays dans lesquels les deux partenaires sont présents.

La mise en œuvre de ce partenariat permet aux clients Orange Money depayer, déposer et retirer de l'argent de leur compte Orange Money dans les stations-service et les boutiques Shell gérées par Vivo Energy.

