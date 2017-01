Burkina Faso: Rencontre gouvernement/syndicats - Rendez-vous à l'immeuble Baoghin

Le président NAFA a l'honneur de porter à la connaissance des militantes, militants et sympathisants de la… Plus »

Prévue pour se tenir du 24 au 31 janvier 2017, la rencontre annuelle gouvernement/syndicats, au titre de l'année 2016, a pour mission d'examiner l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement en 2015 et les réponses aux doléances et préoccupations des organisations syndicales des travailleurs au titre de l'année 2016.

L'enjeu actuel pour le Gouvernement, à travers cette rencontre, est de promouvoir la concertation et la négociation collective en vue de favoriser l'émergence et la consolidation d'une culture de dialogue social dynamique et responsable, indispensable à la mise en œuvre du PNDES et à la recherche de solutions durables aux préoccupations et aux intérêts bien compris de toutes les parties.

A l'image des organismes consultatifs et de concertations sur les questions majeures de la vie nationale qui réunissent les différentes Forces vives de la Nation, la négociation gouvernement/syndicats réunit le gouvernement et l'ensemble des syndicats autour du cahier de doléances remis au gouvernement le 1er mai, fête du travail.

