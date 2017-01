Afrique: CAN 2017 (poule B) - Le Sénégal et la Tunisie au second tour

Les Lions de la Teranga et les Aigles de Carthage sont les deux qualifiés pour le second tour dans le groupe B. Bien que neutralisés par les Fennecs d'Algérie (2-2) lors de leur troisième sortie, les poulains du sélectionneur Aliou Cissé (1er, 7 points +3) accèdent au second tour et se positionnent plus que jamais comme un grandissime favori de la compétition.

Le Sénégal sera accompagné par la Tunisie qui s'est propulsée à la deuxième place dans ce groupe grâce à leur succès (4-2) sur les Warriors du Zimbabwe. C'est la déception en revanche chez Ryad Marhez et les Fennecs d'Algérie qui n'ont jamais suivi le rythme de la compétition.

En attendant les groupes D et C, le Sénégal et la Tunisie rejoignent le Cameroun et le Burkina Faso (poule A), premiers qualifiés des ¼ de finale de la Can.

Pays organisateur de cette 31è édition, le Gabon porte désormais à quatre le nombre de pays hôte à tomber au premier tour d'une Can, après l'Éthiopie (1967), la Côte d'Ivoire (1984) et la Tunisie (1994).