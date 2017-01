Le président NAFA a l'honneur de porter à la connaissance des militantes, militants et sympathisants de la… Plus »

Toute chose qui permettra aux sankaristes d'être plus unis, plus soudés, en vue de conquérir et gérer le pouvoir d'Etat. Une union qui s'est faite sans contrainte, selon le président de l'ex-CNR-MS, Romain Conombo, par ailleurs, co-animateur de la conférence de presse.

Nous accueillerons très prochainement les congressistes qui viendront des 45 provinces du Burkina Faso et nos amis de partis politiques venant d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis d'Amérique et du Canada », a confié Athanase Boudo, président national du comité d'organisation du congrès.

Pour le comité d'organisation, tout va bien et le congrès aura bel et bien lieu. « A ce jour, nous sommes fin prêts.

