Cote d'Ivoire: Prélature de l'Opus Dei - Le Pape François nomme Mgr Fernando Ocariz prélat

Hier (Ndlr: 23 janvier 2017) en fin de soirée, le Pape François a nommé Mgr Fernando Ocariz Braña prélat de l'Opus Dei. Le Saint Père a confirmé le jour même l'élection réalisée par le troisième congrès électif de la Prélature.

Cette nomination fait de Mgr Fernando Ocariz, jusqu'à maintenant vicaire auxiliaire de l'Opus Dei, le troisième successeur de saint Josémaria à la tête de la prélature, après le décès de mgr Xavier Echevarria, le 12 décembre dernier.

Fernando Ocáriz est né à Paris le 27 octobre 1944, d'une famille espagnole exilée en France à cause de la Guerre civile (1936-1939). Il est le dernier de huit enfants.

Il est licencié en sciences physiques (université de Barcelone, 1966). Il a une licence en théologie à l'université Pontificale du Latran en 1969 et un doctorat à l'université de Navarre en 1971, année de son ordination sacerdotale. Il s'est consacré plus spécialement à la pastorale des jeunes et des étudiants pendant ses premières années de prêtrise.

Depuis 1986 il est consulteur de divers organismes de la Curie romaine : Congrégation pour la doctrine de la foi (depuis 1986), Congrégation pour le clergé (depuis 2003) et Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation (depuis 2011).

Il est membre de l'Académie pontificale romaine de théologie depuis 1989. Dans les années 1980, il fit partie des premiers professeurs à enseigner à l'Université Pontificale de la Sainte Croix (à Rome) en tant que professeur ordinaire de théologie fondamentale. Il est actuellement professeur émérite."

Parmi ses publications théologiques, on soulignera surtout ses livres sur la christologie. On peut citer notamment: The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook ; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural;

D'autres livres sur des sujets théologiques et philosophiques, comme Amar con obras : a Dios y a los hombres ; Naturaleza, gracia y gloria, préfacé par le cardinal Ratzinger.

En 2013, publication d'un livre d'entretiens avec Rafael Serrano intitulé : Sobre Dios, la Iglesia y el mundo (au sujet de Dieu, l'Église et le monde).

Deux études de philosophie sont également à mentionner parmi ses œuvres : El marxismo : teoria y practica de una revolucion (le marxisme : théorie et pratique d'une révolution) et Voltaire : Tratado sobre la tolerancia (Voltaire : Traité de la tolérance). Il est en outre co-auteur de nombreuses monographies, de nombreux articles théologiques et philosophiques.

Il fut nommé Vicaire général de l'Opus Dei le 23 avril 1994 et Vicaire auxiliaire de la prélature depuis 2014. Pendant ces 22 dernières années, il a accompagné son prédécesseur, mgr Xavier Echevarria, lors de ses visites pastorales dans plus de 70 pays.

Dans les années 60 où il était étudiant en théologie, il a vécu à Rome avec saint Josémaria, fondateur de l'Opus Dei. Depuis sa jeunesse, il est amateur de tennis, sport qu'il pratique toujours.

Lors des jours qui viennent, le nouveau prélat proposera aux membres du congrès les noms de ses vicaires ainsi que ceux des autres membres des conseils qui l'aideront pendant les 8 prochaines années.