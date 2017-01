Afrique: Finances - L'AFC émet un Sukuk de 75 milliards Fcfa

Pour une émission sur le marché financier islamique, l'Africa Finance corporation (Afc), institution financière panafricaine, a pu mobiliser 75 milliards Fcfa. Une première dans l'histoire de cette ne institution financière internationale et multilatérale d'investissement, qui a pour première mission de soutenir les infrastructures africaines.

Dans l'objectif d'atteindre 50 milliards Fcfa, cette levée de fonds a permis de mobiliser plus que le montant initial. Ce qui explique le grand intérêt des investisseurs, selon l'Afc.

Notée obligation de premier rang A3 non garantie par le service aux investisseurs de l'agence Moody, cette émission qui dispose d'une échéance de trois ans a été arrangée par Emirates Nbd Capital et soutenue par Mitsubishi ufj financial group (Mufg) et Raw Materials Broker (Rmb).

« Ce Sukuk représente une étape importante au sein de nos activités de financement, une étape qui va nous permettre de continuer à diversifier nos sources de financement, d'établir de nouvelles relations avec des investisseurs clés sur les marchés internationaux et nous aider à diversifier notre portefeuille de projets pour continuer à faire la différence sur le continent africain», a commenté Andrew Alli, président de l'Afc.

Ajoutant que sa structure offre, de ce fait, "aux investisseurs mondiaux l'opportunité de s'associer à des projets d'infrastructure à fort potentiel dont l'objectif n'est pas seulement de promouvoir le développement social et économique en Afrique mais également de générer un rendement économique pour nos investisseurs".

Quant au directeur général d'Emirates Nbd Capital, Ahmed Al Qassim, il indique que son entreprise est heureux d'avoir participé à l'émission du premier Sukuk d'une durée de 3 ans et d'une valeur de 75 milliards Fcfa.

« Le bon déroulement de la transaction constitue la preuve que l'AFC est solidaire de la communauté internationale des investisseurs, et de son engagement pour le développement de nouvelles sources de financement », poursuit-il.

L'Afc a émis sa première obligation de trois ans en francs suisses en 2016, estimée 100 millions de francs suisses. Elle a aussi accepté un prêt d'une valeur de 75 milliards Fcfa d'une durée de 15 ans de la part de la banque allemande KfW Development Bank.

« En 2015, la première obligation internationale 144A/Reg S à 5 ans et d'une valeur de 375 milliards Fcfa a été plus de six fois sursouscrite pour plus de 2350 milliards Fcfa, attirant des investisseurs institutionnels d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis », relève l'institution.