Burkina Faso: Dialogue social - L'IUTS, point d'achoppement entre le gouvernement et les syndicats

Le Premier ministre, pour sa part, demeure convaincu que, lorsqu'une solution commune sera trouvée à un problème, celle-ci aura une meilleure chance de succès d'une part, parce que la solution bénéficiera d'un plus grand soutien et d'autre part, par ce qu'elle serait réaliste. A l'issue de cette rencontre, les travaux seront sanctionnés par un communiqué final tenant lieu de procès-verbal signé des deux parties. Ce communiqué final ainsi que les accords et recommandations feront l'objet de suivi par un comité paritaire institué à cet effet.

Il dit être étonné de la suite car, ils se sont réunis en commission et une solution de façon bipartite avait été trouvée. «Nous avons entendu qu'ils ont pris des décisions contraires à ce que nous avons envoyé. Mais, je pense que nous allons élucider cela demain par ce que nous ne pouvons pas comprendre qu'eux même qui parlent de dialogue social ne le respect pas. Mais, nous voulons un dialogue social franc et direct pour tout le monde ».

La question de l'Impôt unique sur le traitement salarial (UITS) é a été abordée par les syndicats. Aux dires de leur porte-parole, les deux parties s'étaient entendues sur un plafonnement. Mais Paul Kaboré, le président du mois des centrales syndicales, a exprimé son mécontentement face à la décision unilatérale prise par le gouvernement sur l'IUTS, «au mépris» des conclusions de la commission bipartite qui avait examiné la question. «Nous condamnons cette pratique aux antipodes de nos valeurs de dialogue et exigeons de ce fait, une réponse claire et nette du gouvernement sur la question, séance tenante».

Pour ce qui concerne les préoccupations des travailleurs, Paul Kaba Thiéba a rassuré que le Gouvernement s'attèle au respect des engagements pris le 11 septembre 2016 lors de la traditionnelle rencontre au titre de cette même année. Pour preuve, avance-t-il, le rapport du Comité technique bipartite de suivi des résultats des rencontres Gouvernement/syndicats des travailleurs. « Il me revient à ce propos qu'à la date du 24 septembre 2016, 13 engagements avaient été tenus, 6 en cours d'exécution et un dont le terme n'est pas échu. Il y a aussi des engagements qui font l'objet d'un suivi permanent» a expliqué le chef du gouvernement.

Prévue pour se tenir du 24 au 31 janvier 2017, la rencontre annuelle gouvernement/syndicats au titre de l'année 2016 a pour mission d'examiner l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement en 2015 et les réponses aux doléances et préoccupations des organisations syndicales des travailleurs au titre de l'année 2016.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a présidé les travaux d'ouverture de la traditionnelle rencontre gouvernement/syndicat au titre de 2016 ce mardi 24 janvier 2017 à Ouagadougou. Institué depuis 2008, ce cadre de concertation se veut un moyen de consolidation du dialogue social et du renforcement de la gouvernance. Durant une semaine, le gouvernement examinera le cahier de doléances et les préoccupations des organisations syndicales de travailleurs.

