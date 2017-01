Afrique de l'Ouest: Billets de 5 et 10 000 F - La BCEAO n'est pas à l'origine de la rumeur sur les faux numéros de série

Depuis quelques jours une rumeur circule sur les réseaux sociaux sur l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 FCFA et 5 000 FCFA et de différence sur les dimensions de ces billets.

Dans un communiqué publié ce lundi sur son site Internet, La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest a démenti formellement cette information qu'on lui impute tout en appelant à la vigilance du public. «La BCEAO dément formellement être à l'origine de ces informations malveillantes et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeurent valides» indique le communiqué.

Par conséquent, l'institution émettrice desdits billets a, du coup, invité les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer « qu'aux seules voies de communication officielles » de la banque, à savoir son site Internet et la presse écrite et audiovisuelle. Par ailleurs, le communiqué précise que la BCEAO se réserve le droit de lancer des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices de ces actes et messages.