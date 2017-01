Burkina Faso: Dapoya - Deux morts à la suite du braquage d'une boutique

Deux personnes ont été tuées et trois millions de FCFA emportés lors d'un braquage survenu lundi soir à Dapoya, un quartier populaire de Ouagadougou.

Des témoins racontent que c'est après 19h, alors que les yeux étaient rivés sur les écrans de télévision diffusant des matchs de la CAN, que deux individus juchés sur une moto blanche sont entrés dans une boutique de commerce de jus de fruits et de boissons gazeuses située non loin du marché Sankar-Yaaré.

Ils exigent alors du gérant la caisse et ce dernier obtempère «Quand ils sont venus, ils ont vu le boutiquier. Ils ont discuté et ils ont pris trois millions. Et c'est en ressortant que le jeune homme qui passait, un monsieur qui ne jouissait pas de ses facultés mentales, a reçu trois balles, deux au niveau des pieds et une dans le ventre», précise un témoin.

Les tirs ont aussi mortellement fauché une jeune fille de 18 ans présente dans les parages. Son père affirme qu'ils étaient en train de suivre un match quand les coups de feu ont éclaté. «Nous nous sommes réfugiés dans une maison. Ensuite j'ai entendu des cris et quand je suis sorti, j'ai vu ma fille au sol», ajoute-t-il. La police s'est aussitôt déployée sur les lieux et a ouvert une enquête.