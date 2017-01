Burkina Faso: Taxe sur la bière - 4,5 milliards de FCFA de taxes versées à l'Etat en trois mois

Avec la hausse de la taxe sur la bière de 25 à 30%, ce sont précisément 4,526 milliards de FCFA qui ont été recouvré entre septembre et novembre et non 754 millions comme avancé par certains organes de presse.

Selon des explications de la direction générale des impôts sur les réseaux sociaux, ce chiffre de 754 millions ne concerne uniquement que l'impact de l'augmentation qui a fait passer le taux de 25 à 30% et non le recouvrement de la taxe. «Si le taux était resté à 25%, le recouvrement des mois de septembre, octobre et novembre serait de 3 772 399 501», est-il expliqué.

Mais avec l'augmentation qui fait passer le taux de 25 à 30%, le recouvrement sur les mois de septembre, octobre et novembre est de 4 526 879 402 de FCFA, ajoute le texte. L'impact de l'augmentation du taux sur les 3 mois est de 755 479 900. C'est ce chiffre qui est avancé par la presse comme étant le recouvrement de la taxe.

A noter qu'au quatrième trimestre 2016, la DGI a recouvré la somme de 157,938 milliards pour des prévisions de 161,908 milliards au titre de la loi de finances initiale, et 169,296 milliards pour la loi de finances rectificative, soit des taux de réalisation respectifs de 97,55% et 93,29%.

Pour l'ensemble de l'année 2016, le recouvrement global pour le budget de l'Etat est de 594,565 milliards pour des prévisions initiales de 588,0 milliards et des prévisions révisées de 622,942 milliards, soit des taux de réalisation respectifs de 101,12% et 95,44%.

