Algérie: Mostaganem - Evacuation de six familles nomades de leurs tentes submergées d'eau

Mostaganem — Six familles nomades ont été évacuées lundi de leurs tentes submergées d'eau au douar "Douair" dans la localité d'El Mactaa (commune de Fornaka) dans la wilaya de Mostaganem suite à la crue de oued "Ettine" de la commune de Hassiane à cause des fortes pluies, a-t-on appris du directeur de wilaya de la protection civile.

Le colonel Ahmed Hassani a indiqué à l'APS que les six familles, composées de 43 membres dont trois handicapés, ont été installées dans des tentes à titre provisoire loin du lit de l'oued et les trois personnes aux besoins spécifiques ont été placés chez des proches.

A cette intervention ont pris part deux plongeurs utilisant un zodiac et ont été mobilisés des véhicules et une ambulance.

L'opération a été également marquée par le sauvetage de 500 têtes ovines appartenant aux familles sinistrées, a-t-on ajouté.

En outre, les services de la protection civile de Fouara (Fornaka) ont secouru trois autres personnes coincées dans une habitation précaire au milieu des torrents, a-t-on indiqué.

Le colonel Ahmed Hassani a signalé qu'un poste de commandement a été érigé à Gouara, près de Fornaka, pour suivre de près la situation ainsi qu'un poste médical avancé doté de deux médecins.

Ce poste de commandement est doté de tous les moyens humains dont six plongeurs et trois pompiers et matériels dont deux zodiacs et deux ambulances.

D'autre part, le même responsable a appelé les usagers de la route, surtout ceux utilisant des véhicules légers et touristiques, à éviter la RN 17 AB reliant El Mactaa (Fornaka) et Hassiane sur une distance de 5 km à cause de la crue de oued "Ettin".

Le wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, a effectué une visite à Gouara (Fornaka) pour constater de visu les points envahis par les eaux se déversant de l'oued menant à la fermeture de la RN 17 reliant Mostaganem à Mohammadia (Mascara).

M. Temmar a instruit la direction de l'hydraulique d'élaborer une étude d'urgence en vue de l'aménagement de l'oued.