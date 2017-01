Afrique: Caravane Saga Africa pour le Maroc - Le Lancement de l'Appel à Candidatures est ouvert

Le pitch HUB AFRICA revient à Dakar. Cet évènement s'adresse aux entrepreneurs qui ont un projet à faire valoir. Ces derniers auront l'occasion de présenter leur projet devant un jury de professionnels avisés qui feront part de leurs impressions.

Il faut dire que les gagnants vont s'en tirer avec une participation au Hub Africa 2017 à Casablanca avec prise en charge (vol+hébergement) pour les 3 meilleurs porteurs de projet.

En effet, Hub Africa est la plateforme d'affaires de référence pour la triangulaire Maroc-Afrique-Europe. Cet événement créé en 2012 par Zakaria FAHIM accueillera pour sa cinquième édition, les 4 et 5 Mai prochain, à Casablanca, plus de 5.000 entreprises, dirigeants et experts.

Centré sur les PME au cœur du besoin des économies émergentes africaines, Hub Africa est le lieu de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs économiques nationaux et internationaux opérant dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation mais également un moyen concret d'intégrer les problématiques liées à l'investissement et à l'exportation dans cette zone, avec pour thème de cette 5ème édition, « L'entrepreneur, acteur de l'intégration africaine ».