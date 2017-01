Afrique: La demande d'adhésion du Maroc à l'UA un "acquis important" pour la cause sahraouie

Il a exprimé aussi son souhait de voir "le régime marocain contribuer à la préservation de l'unité de l'Afrique à travers le respect de la Charte constitutive et des frontières des pays ainsi que leur souveraineté, y compris celles de la république sahraouie tout en assumant un rôle positif au sein de l'organisation panafricaine susceptible de le sortir de la situation dans laquelle il s'est confiné du fait de la "politique d'expansion et d'invasion' suivie avec le pays voisin, la RASD".

Il a souligné à ce propos, que "le régime et les médias marocains mènent une campagne d'information d'envergure pour tenter de faire accroire à l'opinion publique internationale que le l'adhésion du Royaume du Maroc à l'UA était un triomphe et tenter par conséquent, de faire passer la défaite pour une victoire".

Il a précisé que "le vainqueur dans ce processus (l'adhésion du Maroc à l'UA) n'est autre que le peuple sahraoui, la cause sahraouie, l'UA et son statut qui oblige tout Etat membre à respecter les frontières héritées à l'indépendance et à respecter tous les pays membres et leur souveraineté tout en faisant prévaloir le règlement pacifique des problèmes au moment même ou le Maroc occupe une partie du territoire de la république sahraouie".

Alger — Le président sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé mardi à Alger, que la demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine (UA) était un "acquis important" pour la République arabe sahraouie démocratique (RASD), rappelant que la cause sahraouie et le Front Polisario étaient déterminés à concrétiser davantage d'acquis diplomatiques jusqu'à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.

