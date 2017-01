Algérie: Remplacement de près de 1000 palmiers morts sur l'axe Zeralda-Dar El Beida

A la question de savoir si le palmier de type "fruitiers" était adapté aux conditions climatiques du nord du pays et notamment l'air marin, le même responsable a indiqué que cet arbre acheminé de Biskra et Oued Souf est "résistant" car évoluant dans un environnement aride et que le climat du Nord est beaucoup plus "clément" pour lui.

Le bureau d'études, relevant du ministère de l'Agriculture, a recensé depuis octobre 2016 près de 6000 palmiers plantés tout au long des axes autoroutiers Sud et Est (Zerealda-Oued El Hamiz et Tafourah-Dar El Beida), une opération qui a permis de constater que certains de ces arbres nécessitaient un remplacement, a ajouté le même responsable.

Ces palmiers de type "fruitier" et "washingtonia" ont été altérés dans leur croissance naturelle ce qui a conduit les services de la wilaya d'Alger à faire appel à l'expertise du Bureau national d'études pour le développement rural, a indiqué à l'APS le directeur des études, de la formation et de la programmation, Benmohamed Khaled.

