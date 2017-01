Algérie: Evasif d'abord, Georges Leekens finit par jeter l'éponge

Pour plusieurs analystes, les trois matchs disputés lors de cette CAN-2017 (deux nuls et une défaite) et les 18 joueurs utilisés sur les 23 retenus pour la compétition, ont confirmé que Leekens n'avait pas les idées claires et était loin d'être le tacticien tant recherché pour la sélection. "Mauvais" choix de joueurs et changements contestés, "Long couteau" n'a jamais fait l'unanimité autour de lui.

"J'ai choisi de démissionner par respect et par amitié au président de la FAF, afin de lui éviter davantage de pression née de notre élimination dès le premier tour de la CAN", a expliqué le technicien belge à l'APS, quelques heures avant le retour de la délégation algérienne au pays.

