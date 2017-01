Algérie: "Nous avons raté notre participation"

"Nous avons un excellent groupe composé de jeunes joueurs. Nous sommes des compétiteurs, nous devons vite tourner la page de cette CAN et penser à l'avenir. Je suis persuadé que cette sélection finira par procurer de la joie au peuple comme elle l'a toujours fait. L'objectif immédiat est de se relancer dans les qualifications du mondial 2018", a-t-il conclu.

"Je ne peux pas parler uniquement de la défense, nous sommes tous responsables de cet échec, du gardien de but jusqu'à l'attaquant. Nous n'étions pas bons défensivement, certes, mais le plus important est de continuer à travailler. Je pense aussi que nous avons manqué de chance à certains moments".

"Nous avons abordé ce tournoi avec l'ambition d'aller en finale et décrocher le titre, mais malheureusement le football est fait de victoire et de défaite. Il faut le reconnaître, nous avons raté notre participation, on pouvait faire mieux", a indiqué Slimani à la presse lundi.

