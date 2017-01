Burundi: Bujumbura - Le transport en commun, une grosse arnaque

Le Burundi possède un code de la route. Il reste à savoir pourquoi il n'est pas respecté alors que les barrages policiers pullulent à Bujumbura. En plus du contrôle de la carte d'identité, je vous demanderais à vous monsieur l'agent de jeter un coup d'œil à l'état et au chargement du bus.

À côté des convoyeurs, il y a toujours ce chauffeur qui veut se mêler des affaires d'échanges de monnaie au lieu de se concentrer sur le volant. Ce serait compréhensible si au moins le bus était en bon état. Je ne sais pas comment ils le font, mais les propriétaires de certains bus peuvent le garder en circulation plus de quinze ans. Et curieusement les documents de contrôle technique sont toujours neufs.

La toute première phrase, sur un ton très brutal, que le convoyeur t'adresse est : « Monte seulement si tu as des billets en petites coupures ! » Certains passagers intransigeants se livrent parfois à un échange de gros mots avec ces contrôleurs. Là on est sûr d'avance que le trajet sera tout sauf serein.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.