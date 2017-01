Angola: AU - Le ministre Georges Chikoti arrive à Addis-Abeba

Addis — Abeba - Le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti, est arrivé mardi, dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, où il participe mercredi, à la 30ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union Africaine.

L'événement précède la 28ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, qui aura lieu ce week-end, consacrée au thème «Mise à profit de la dividende en investissant dans la jeunesse".

Ce mardi se termine la 33ème session ordinaire du Comité des représentants permanents, dans laquelle l'Angola est représenté par l'ambassadeur permanent auprès de l'Union Africaine, Arcanjo do Nascimento, préparatoire du Conseil exécutif.

Dans ce voyage, le chef de la diplomatie angolaise, Georges Chikoti, s'est accompagné de la titulaire du portefeuille de la Culture, Carolina Cerqueira, et du secrétaire d'Etat aux Relations Extérieures, Manuel Augusto, ainsi que des hauts fonctionnaires des respectifs secteurs.

Dans la capitale éthiopienne, la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, y séjourne déjà depuis vendredi (20), où le ministre de la Famille et Promotion de la Femme, où elle prend part au pré-sommet de la Commission sur la condition de la femme, également encadré dans le Sommet de l'Union Africaine.

Dans cette session, il sera élu le nouveau Président de la Commission de l'Union Africaine. La SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), une organisation dont l'Angola est membre, a approuvé la candidature de Pelonomi Venson-Moitoi, ministre des Affaires étrangères du Botswana.

Sont également dans la course pour succéder à Nkosazana Dlamini Zuma, le ministre des Affaires Etrangères de la Guinée Equatoriale, Agapito MbaMokuy, la ministre des Affaires Etrangères et du Commerce International du Kenya, Amina Mohammed, le ministre des Affaires Etrangères du Tchad, Moussa Faki Mahamat, et Abdoulaye Bathily, candidat du Sénégal.

D'autre part, l'Angolaise Josefa Sacko, ancienne secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café, est proposée pour le poste de Commissaire à l'économie rurale et l'agriculture, tandis que Tete Antonio, actuellement représentante de l'Union africaine à l'ONU, pour poste de commissaire aux Affaires politiques de l'Union Africaine (UA).

Au siège de l'Union africaine, il sera débattu es questions d'actualité africaine, notamment l'intégration régionale, le Plan décennal de la mise en œuvre de l'Agenda 2063, la situation de la paix et sécurité sur le continent, la situation au Moyen-Orient, l'agenda de développement post-2015, l'analyse budgétaire, les droits de l'homme, les réformes structurelles et l'architecture de gouvernance en Afrique.

Les chefs d'État et de gouvernement devront approuver à huis-clos, l'agenda de travaux et débattre entre autres questions, la gouvernance (Architecture africaine de gouvernance et élections), et l'intégration (libre circulation des personnes, des biens et services).

Le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine est un autre sujet important de discussion, ainsi que la migration, un sujet dont les Chefs d'Etat proposent des mesures pour mettre fin à l'immigration clandestine vers l'Europe du sud, avec un accent particulier sur la lutte contre les réseaux de trafic dans le sud de la Méditerranée.

La séance d'ouverture sera présidée par le Président de la République du pays qui assumera la présidence de l'Union africaine à partir du 30 janvier 2017, en remplacement de l'homme d'État tchadien, Idriss Deby, qui, dans le cadre de la rotation géographique, appartiendra à la région de l'Afrique de l'Ouest, devant être indiqué Alpha Condé, de la Guinée-Conakry.

L'événement comptera sur la présence du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud-Abbas.