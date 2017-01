Angola: Bié - Reprise cette année de la réhabilitation du barrage hydro-électrique de Cunje

La dette intérieure du pays est estimée à 4 milliards 677 millions kwanzas, et tient compte du… Plus »

Pour la remise en état et mise en valeur de l'hydro-électrique de Cunje I et la construction de la ligne de transmission de 30 KVas, le gouvernement investira 12 millions d'euros.

Le directeur de l'énergie et de l'eau à Bié, Abel Guerra Paulo a également souligné qu'outre la récupération des mini-centrales hydroélectriques, la population bénéficierait de la construction d'une ligne de transmission de 60 kilowatts, ainsi que de distribution et éclairage public.

Le projet prévoit également la construction de réseaux de moyenne et basse tension et l'éclairage public de Camacupa, ainsi que l'installation de trois groupes générateurs qui produisent environ 500.000 kilowatts.

Après son achèvement, a-t-il dit, le barrage hydro-électrique de Cunje contribuera à l'émergence de petites industries et à l'amélioration de la distribution d'énergie électrique dans les municipalités de Camacupa, Catabola et Cuito.

