Angola: Des mesures de lutte contre le choléra et le virus Zika

La proposition en question vise à prévenir ou réduire au minimum la transmission du virus Zika en Angola, grâce à des mesures de lutte antivectorielle, assurant le diagnostic et le traitement des cas, ainsi qu'à mettre en œuvre un système d'information et d'éducation du public, pour sa participation active à la prévention des épidémies.

Selon le communiqué final de la réunion, parmi les mesures, il y a le traitement de l'eau potable, la collecte des déchets, l'information et l'éducation communautaire, la formation du personnel, l'organisation des services cliniques, la fourniture de produits médicaux et pharmaceutiques et la biosécurité dans les unités sanitaires.

Luanda — La première réunion ordinaire de la Commission pour la politique sociale du Conseil des Ministres a étable, mardi, des lignes directrices des recherches actives pour le combat et le contrôle du choléra et du virus Zika dans le pays.

