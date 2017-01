Angola: L'ambassadeur d'Egypte en faveur de la coopération entre deux agences de presse

Luanda — (Angop) - L'ambassadeur d'Egypte en Angola, Khaled Hassan, s'est dit mardi, à Luanda, en faveur d'une coopération plus forte entre les agences de presse angolaise et égyptienne, respectivement ANGOP et MENA.

Dans une déclaration à l'ANGOP faite à l'issue de la visite au siège de cet organe étatique de communication sociale , le diplomate a informé qu'avec les membres de direction , ils avaient discuté de la possibilité de signature des accords de coopération entre les deux agences.

"Il est important que l'ANGOP ait des relations techniques de communication et d'autres formes de coopération avec MENA, qui a une vaste expérience dans ce domaine au niveau mondial », a-t-il dit, ajoutant que les deux organes peuvent également transmettent les nouvelles sur le développement et la culture de deux Etats.

Commentant les relations bilatérales, Khaled Hassan a dit qu'elles étaient fortes, soulignant que les consultations à haut niveau entre les présidents de ces deux nations africaines ont été faites.

Sur le plan économique, le diplomate a préconisé le renforcement de la coopération par l'établissement de la liaison aérienne directe entre Luanda et Le Caire afin de faciliter l'exploration des potentialités , et que les hommes d'affaires puissent établir les joint-ventures pour augmenter les importations et exportations.