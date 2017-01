Angola: Malange - Des députés soulignent l'esprit de sacrifice pour le succès de l'enregistrement électoral

Malanje — Le besoin de consentir le sacrifice et de l'engagement des différents acteurs sociaux tels que les partis politiques, les associations de jeunes et les églises, dans la sensibilisation continue de la population à se joindre au processus d'enregistrement électorale a été souligné mardi, dans cette ville, par les députés MPLA pour le cercle provincial de Malanje, dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans ce processus.

C'est ce qu'a indiqué le député Alfredo Junqueira Dala à la fin de visites effectuées mardi par les parlementaires de Malange à la Direction provinciale des enregistrements et à la Brigade fixe d'enr^ôlement du quartier Catepa, dans cette ville.

Selon Alfredo Junqueira Dala, il est essentiel que les groupes sociaux engagés dans ce processus, quelle que soit leur couleur politique et croyance religieuse, fassent un effort constant de sensibilisation dans les municipalités, communes et quartiers, pour un plus grand afflux de la population, en particulier les jeunes aux postes de enregistrement électoral.

"Le renforcement du processus démocratique et le choix des hauts représentants du pays pour résoudre des problèmes sociaux passent en premier lieu par la participation de la population en âge électoral au processus d'enrôlement", a-t-il ajouté.

D'autre part, le député a précisé que le processus d'enregistrement électoral était estimé positif, en raison du degré d'adhésion des électeurs, mais malgré cette évaluation, il a encouragé la participation continue de toutes parties prenantes.

La journée sur le terrain des parlementaires a visé à constater le processus d'enregistrement électoral dans la province.

L'enregistrement électoral a déjà couvert plus de 200 mille électeurs, dont des nouveaux, ceux qui ont actualisés leurs données et ceux qui ont sollicité le duplicata des cartes d'électeur d'août 2016 au 23 de ce mois.