Angola: La dette intérieure du pays estimée à plus de 4 milliards de kwanzas

Ce plan rendu public matérialise une stratégie qui vise à atteindre plusieurs objectifs concrets, parmi lesquels l'allongement du délai de la dette intérieure, diversifier les investissements publics, la promotion et la dynamique du marché financier intérieur, l'élargissement de la base de l'investisseur et garantir la continuité des titres de la dette publique.

Cette rencontre, qui a réuni les représentants de la banque, de la Commission des Marchés des Capitaux, et de la Bourse de Dettes et Valeurs d'Angola (BODIVA-sigle portugais), Mario de Nascimento a fait remarquer que jusqu'à la fin de ce cycle (2017), le stock de la dette publique par rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) prévu, sera de 53, 29 pour cent, cette année 2017.

Ce financement sera complété par la captation de 75% du marché intérieur et aura une magnitude de 3,5 trillions de kwa-nzas, et les nécessités restant seront obtenues au marché extérieur, a affirmé le Secrétaire au Trésor.

Luanda — La dette intérieure du pays est estimée à 4 milliards 677 millions kwanzas, et tient compte du cadre budgétaire qui est également considéré de déficitaire, a déclaré lundi, le Secrétaire au Trésor du Ministère des Finances, Mario Nascimen to.

