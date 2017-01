Nigeria: Le footballeur Nwankwo Kanu devient ambassadeur d'Azimo !

La légende du football nigérian Nwankwo Kanu signe un partenariat avec Azimo, le service de transfert d'argent qui a pour vocation d'aider les travailleurs migrants africains et leurs familles dans le monde entier.

- Tous les transferts Azimo vers le Nigeria sont gratuits

- Le nouveau service d'Azimo permet d'envoyer de l'argent en 6 secondes seulement

- Azimo reverse un pourcentage sur toutes les transactions vers le Nigeria à la Kanu Heart Foundation.

Azimo, le service de transfert d'argent en ligne, a annoncé « la signature » du légendaire ex-attaquant d'Arsenal et de l'équipe nationale du Nigeria, Kanu Nwankwo, qui devient ambassadeur du service afin de rendre plus accessible les transferts d'argent à la communauté nigériane.

« C'est un privilège de rejoindre l'équipe d'Azimo et de défendre le travail qu'ils fournissent pour rendre les transferts d'argent moins chers et plus rapides. Soutenir la famille restée au pays signifie beaucoup pour moi et tous mes compatriotes nigérians, et j'ai été stupéfait de voir combien Azimo peut nous aider », déclare Kanu, mieux connu sous le nom de « Papilo » par ses millions de fans.

Plus de trois millions de Nigérians reçoivent de l'argent provenant de l'étranger chaque année - soit plus de 20 milliards de dollars rien qu'en 2015. Mais depuis trop longtemps, les frais facturés par les acteurs traditionnels de transfert d'argent sont restés très élevés.

Azimo veut se distinguer : aujourd'hui, pour envoyer de l'argent au Nigeria, Azimo met à disposition un service ultra rapide avec les meilleurs taux de transaction du marché et zéro frais, permettant ainsi à ses utilisateurs d'économiser jusqu'à 10% de leur argent. En outre, grâce à son service remanié, il est possible d'envoyer de l'argent depuis son smartphone, tablette ou ordinateur vers n'importe quelle banque au Nigeria en seulement 6 secondes.

Dans le cadre du partenariat avec Kanu, Azimo s'est engagé à faire un don à la Kanu Heart Foundationpour chaque transaction effectuée vers le Nigeria. Cette fondation, qu'il a créée en 2000, fournit des chirurgies vitales pour les enfants atteints de cardiopathies en Afrique.

« Le terme de légende est trop souvent galvaudé, mais pas dans le cas de Kanu qui est une icône pour son pays », explique Michael Kent, PDG d'Azimo. « Une source d'inspiration pour des millions de Nigérians, qu'ils soient encore au pays ou expatriés ; Kanu est l'ambassadeur parfait pour nous. Comme tant de nos clients, il a travaillé dur et a surmonté des obstacles majeurs pour atteindre le succès. Et maintenant, grâce à sa fondation d'aide aux malades cardiaques et son action auprès de l'UNICEF, il met à profit sa réussite pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Il est très clair qu'il détient les mêmes valeurs que nous et je suis honoré qu'il travaille à nos côtés ».

Avec le code « PAPILO », 10 euros sont offerts sur le premier transfert. Offre valable jusqu'à fin janvier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://azimo.com/fr/envoyer-de-l-argent-vers-le-nigeria.html.

A propos d'Azimo

Lancée en 2012, Azimo offre le meilleur moyen pour envoyer de l'argent dans le monde entier et changer ainsi la vie de millions de personnes. Rapide, simple et sécurisée, Azimo possède le plus grand réseau numérique du monde, qui permet à ses clients de transférer de l'argent vers plus de 190 pays, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Pour plus d'informations, visitez www.azimo.com/fr

A propos de Kanu

Né à Owerri, au Nigeria, Kanu est un ex-footballeur professionnel nigérian. Il a notamment été capitaine de l'équipe nationale nigériane, les « Super Eagles », et a disputé plus de 190 matchs pour Arsenal en Angleterre. Au cours de sa carrière, Kanu a été l'un des rares joueurs à remporter la Premier League, la FA Cup, la Ligue des Champions, la Coupe UEFA et une médaille d'or olympique.

Il est également ambassadeur de l'UNICEF et fondateur de la Kanu Heart Foundation, un organisme de bienfaisance mis en place pour venir en aide aux enfants défavorisés africains et aux jeunes atteints de cardiopathies nécessitant une chirurgie à cœur ouvert.