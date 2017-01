Algérie: CAN 2017/Sliman - « Dur pour nous de quitter le tournoi »

C'en est terminé de la CAN 2017 pour l'équipe algérienne. Les Verts sont éliminés. En position difficile après les deux premiers matchs (nul face au Zimbabwe, défaite contre la Tunisie), les Fennecs n'ont pas réussi à obtenir la qualification pour les quarts de finale. La sélection algérienne qui n'avait pas son destin en main, n'a même pas pu s'imposer face à une équipe B sénégalaise qui a su lui tenir tête. Le Sénégal, premier du groupe B, n'a cédé aux Fennecs qu'un petit point en concédant un match nul (2-2).

« Nous avons abordé ce tournoi avec l'ambition d'aller en finale et décrocher le titre, mais malheureusement le football est fait de victoire et de défaite. Il faut le reconnaître, nous avons raté notre participation, on pouvait faire mieux, a indiqué Sliman. C'est dur pour nous de quitter le tournoi de cette manière. Je pense que le tournant était d'avoir raté notre entrée en lice face au Zimbabwe (2-2). Nous ne méritons pas de passer aux quarts de finale au vu de ce qu'on a démontré. Il faut continuer à travailler pour pouvoir progresser », a-t-il ajouté.

Questionné sur l'avenir de cette équipe, Slimani se dit « confiant », soulignant la nécessité de tourner la page de cette CAN 2017. « Nous avons un excellent groupe composé de jeunes joueurs. Nous sommes des compétiteurs, nous devons vite tourner la page de cette CAN et penser à l'avenir. Je suis persuadé que cette sélection finira par procurer de la joie au peuple comme elle l'a toujours fait. L'objectif immédiat est de se relancer dans les qualifications du mondial 2018 », a-t-il conclu.

L'Algérie entre dans une zone d'incertitude et de doute qui pourrait la plonger dans la crise. Le retour au pays s'annonce difficile.