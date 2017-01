Afrique: CAN 2017/Aliou Cissé - « Le Cameroun ne peut être que favori »

Le Sénégal, première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2017 affrontera le Cameroun le samedi 28 janvier. Les Lions du Sénégal ont décroché leur billet pour le second tour est de l'épreuve continentale depuis leur victoire contre le Zimbabwe (2-0). Désormais, c'un choc entre les Lions de la Téranga et les Lions indomptables, qui attend Aliou Cissé. Le technicien sénégalais et son staff doivent commencer à préparer ce match important. Face à l'Algérie, le Sénégal a fait tourner son équipe en laissant ses cadres au repos.

Même si sa sélection a dégagé bien plus de maîtrise, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, assure que les Lions Indomptables seront les favoris ! « Le Cameroun ne peut être que favori, c'est une grande équipe, avec de grands joueurs et un gros palmarès, et nous, une très jeune sélection sans titre », a mis en avant l'ancien défenseur après le match nul face à l'Algérie (2-2), lundi. « Pour le Sénégal, c'est un grand honneur de jouer contre cette équipe du Cameroun. Ils ont une équipe expérimentée et un coach expérimenté, ce n'est pas notre cas. » Le Sénégal partira pourtant avec les faveurs des pronostics dans ce quart de finale de la CAN 2017.