Burundi: 2500 prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle

Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Si le discours des autorités burundaises semble… Plus »

Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes en exil.

La prison centrale de Mpimba contient pour le moment plus de 3000 détenus, dont plus de 2000 sont des prévenus alors que sa capacité d'accueil est de 800 détenus. À terme, 2 500 prisonniers doivent être libérés par les autorités dans le cadre de cette grâce présidentielle. D'autres verront leurs peines commuées.

