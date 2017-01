Afrique: Christine Lagarde entame sa tournée en Afrique à Bangui

Parmi les bémols pointés par le FMI , la mobilisation des recettes fiscales est très faible et son amélioration reste fragile. Mais surtout, le regain de violences depuis quelques mois freine le début de reprise en perturbant en particulier le commerce et l'agriculture, ce qui a pour conséquence une augmentation des prix à la consommation. Là encore, le retour de la sécurité constitue donc un préalable incontournable.

« Toute l'Afrique centrale aujourd'hui, excepté le Cameroun et justement la République centrafricaine sont dans un contexte récessif de difficultés budgétaires dues à la chute des cours du pétrole, donc le fait qu'elle vienne en Centrafrique, un pays qui n'est pas producteur de pétrole mais qui arrive à avoir une croissance positive, est un encouragement à l'élève le moins favorisé de la classe, mais qui fait le plus d'efforts possibles pour s'en sortir ».

Un mois après sa participation au sommet de la CEMAC, Christine Lagarde, est à Bangui, première étape d'une tournée africaine qui l'emmènera aussi en Ouganda et à l'île Maurice. La directrice générale du FMI est arrivée mardi après-midi en Centrafrique où elle a rencontré le gouvernement et le président Touadéra. Ce mercredi, elle doit s'exprimer devant les députés à l'Assemblée nationale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.