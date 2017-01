Afrique: Présidence Union africaine - Cinq candidats pour un fauteuil

Même si tous les candidats ont le profil de l'emploi, il reste qu'ils n'ont pas les mêmes atouts pour remporter la timbale. En effet, tous les observateurs s'accordent à dire que le prochain président ne sortirait pas entre les trois favoris que sont dans le désordre : le Sénégalais Bathily, le Tchadien Moussa Faki Mahamat et la kenyane Amina Mohamed Jibril. Trois candidats issus de la Cedeao, de la CEEAC et de la Comesa. Autant dire que les tractations se poursuivront jusque dans les coulisses du siège de l'Union africaine. Pour être élu, le futur président de la commission de l'UA devra recueillir 36 des 54 voix.

A ces deux recalés des élections de juillet passé, s'ajoutent la ministre kenyane des Affaires étrangères Amina Mohamed Jibril; le Tchadien, ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat; et l'ancien ministre d'Etat sous Wade et ex-représentant spécial de l'ONU, le sénégalais Abdoulaye Bathily.

Tout compte fait, dans moins d'une semaine, les chefs d'Etats vont devoir trancher. Et ils auront largement le choix avec des profils éclectiques. Et qui forcent le respect au regard de leurs parcours respectifs.

De trois candidatures en juillet 2017, on est passé à cinq candidatures en janvier 2017. Après moult tractations, les chefs d'Etats n'ont pas pu encore s'entendre sur un nom parmi les cinq qui se disputent le très stratégique poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est vrai que d'une part le choix n'est pas facile en raison de la pluralité des candidats issus de régions différentes, mais aussi d'autre part, cela démontre que le poste dans le contexte actuel suscite bien des convoitises surtout au regard des luttes d'influence que se livre à distance le Maroc et l'Algérie dans le continent.

