Sénégal: Bignona - L'ANED offre des denrées alimentaires à des familles d'accueil de refugiés gambiens

Le gouverneur Al Hassan Sall a salué "un acte symbolique et hautement appréciable", parlant de ce don, ajoutant que de cette manière, les élus départementaux ont adhéré aux initiatives de l'Etat et "se meuvent pour le bien-être des populations".

"En tant qu'élus et mandants des populations, nous voulons poser un geste symbolique en complément aux larges efforts de l'Etat pour venir en aide, pas directement aux refugiés, mais aux familles qui les avaient accueillis et dont les réserves ont été sérieusement entamées", a expliqué le président de l'ANED Maodo Malick Mbaye.

