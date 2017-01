Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Florent Ibenge, « tout le mérite aux joueurs »

Après moins de six mois de séjour au bercail, l'opposant congolais, Etienne Tshisékédi,… Plus »

« Félicitations aux joueurs. Le force de cette équipe c'est la solidarité et l'expérience acquise depuis la dernière édition. Derrière, on a gagné le CHAN. Ici, on est venu sur la pointe des pieds tout comme le Togo. Quand on rentre sur le terrain, c'est avec l'intention d'aller de l'avant. On a quitté les poules, c'est quarts de finale. Des matchs couperets. il faudra bien se reposer pour aborder le prochain match avec envie« , a indiqué Flornet Ibenge, le coach de la RD Congo.

Sur le podium en 2015, la RD Congo s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la CAN 2017 en terminant premier de son groupe devant le Maroc et le champion en titre, la Côte d'Ivoire. Pour leur dernier match de groupe, les Léopards se sont imposés devant le Togo 3-1.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.