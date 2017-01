Togo: CAN 2017 - Claude Le Roy, » pas de regrets »

Le Togo est sorti de la CAN 2017 après un match nul contre la Côte d'Ivoire et deux défaites respectivement contre le Maroc (1-3) et contre la RD Congo (1-3). En zone mixte, le sélectionneur Claude Le Roy assume et donne les raisons de cette compétition ratée.

« J'ai pas de regrets parce que j'ai été mis dans les meilleures conditions pour travailler. Généralement, le Togo défrayait la chronique pour d'autres faits non liés au terrain mais là j'ai été mis dans les conditions donc j'ai beaucoup plus de regrets pour les joueurs qui ont été exemplaires« , a expliqué le technicien français.

Le Roy revient également sur l'épisode dans la préparation de ce dernier match contre les Léopards: « Ce qui est arrivé à Kossi nous a tous abîmé et je disais au staff, il fallait qu'on marque les premiers pour oublier tout ça. Mais il y a eu la blessure de Tchagouni - merci au terrain - et on encaisse ce premier but. Après c'était compliqué mais encore là, on a vu les qualités de cette équipe, car in est revenu à 2-1 et on aurait pu revenir à 2-2 malheureusement encore le terrain empêche Sheyi (Adebayor) de mettre ce but car à 2-2, tout était possible« .