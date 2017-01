Togo: CAN 2017 - Adebayor, « Agassa ne mérite pas ça »

Battu 1-3 mardi, le Togo ne disputera pas les quarts de finale de la CAN 2017. Pour sa 4è compétition continentale, Emmanuel Adebayor n'a pas su emmener son équipe vers le second tour. Il revient sur sa la prestation des Eperviers.

« Dès l'entame de la compétition, on a fait de belles choses notamment contre la Côte d'Ivoire où on fait un très bon match. Contre le Maroc, on n'a pas démérité sauf qu'on prend deux buts à la con sur deux coups de pied arrêtés et c'était compliqué. Aujourd'hui, je crois que les 20 premières minutes, on dominait, après on n'a pas su concrétiser les occasions et derrière, on a un Kabananga en super forme. Après c'était devenu compliqué« , a analysé Adebayor.

L'ancien joueur de Tottenham revient notamment sur le cas Kossi Agassa dont la maison a été la cible d'actes de vandale après le match face au Maroc. « C'est très dur. Ce qui est arrivé à Agassa, c'était dommage. Avant le match, je me suis posé beaucoup de questions. Par exemple, s'il arrivait que je loupais un penalty, qu'est ce qui pouvait m'arriver. C'est dommage. Les Togolais ont trop vite oublier ce que Agassa a fait pour le pays. Il a fait beaucoup de sacrifices et aujourd'hui le traiter comme un vaurien, c'est dur mentalement et moralement. Il ne mérite pas ça. Ca nous a mis un coup au moral. Les cadres de la sélection pouvaient encore gérer. Mais y avait des jeunes dans cette équipe et ils se sont posés des questions. Qu'est ce qui pouvait leur arriver s'ils loupaient une occasion? Est ce que les gens vont brûler leurs maisons, etc.. Franchement, le football n'a pas besoin de ça« , a conclu Adebayor.