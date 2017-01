Afrique du Nord: La Tunisie déroule, l'Algérie s'écroule

L'Algérie n'a pu faire mieux que match nul (2-2) face au Sénégal lundi, et laisse donc ce dernier, ainsi que la Tunisie, tombeuse du Zimbabwe (4-2), se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon.

Après le Gabon, l'Algérie: la sélection, entraînée par Georges Leekens, est le deuxième "grand nom" à prendre prématurément la porte de la compétition continentale, après le pays hôte, qui a été éliminé dimanche après son match nul contre le Cameroun (0-0).

Les Algériens ont perdu gros lors de leurs précédents matches, un nul surprise contre le Zimbabwe (2-2) et une défaite logique contre la Tunisie (2-1). Et malgré leur volontarisme face à une équipe sénégalaise déjà qualifiée et largement remaniée, ils n'ont rien pu faire pour déjouer des pronostics très défavorables.

"On sait bien qu'il n'y a pas de grandes chances", avait ainsi reconnu Leekens avant le match. Pour atteindre les quarts de finale de la compétition, l'Algérie devait non seulement battre le Sénégal, mais également espérer que la Tunisie perde dans le même temps.

Les Tunisiens n'ont toutefois pas laissé passer leur chance face à des Zimbabwéens limités (4-2), inscrivant quatre buts en une mi-temps pour se mettre à l'abri (Naïm Sliti 9e, Youssef Msekni 22e, Taha Yassine Khnesy 36e, Whabi Khazri 45e s.p., contre un but de Knowledge Musona à la 42e). Le Zimbabwe a réduit la marque en seconde période par Tendai Ndoro (58e).

C'est donc les "Aigles de Carthage" qui affronteront le leader du groupe A (celui du Gabon) c'est-à-dire le Burkina Faso, samedi (16H00 GMT) à Libreville.

De leur côté, les Sénégalais, qui n'ont pas forcé leur talent pour éliminer l'Algérie, seront opposés au Cameroun le même jour (19H00 GMT) à Franceville.

La prestation de leur équipe face à la sélection algérienne, composée de belles individualités comme le meilleur joueur africain Riyad Mahrez, le double buteur Islam Slimani (10e, 52e) ou encore le latéral de Naples Faouzi Ghoulam, en fait en tous les cas l'un des prétendants à la victoire finale.

Mais le milieu de terrain Idrissa Gueye avait prévenu avant le match: "Il nous reste encore beaucoup de chemin" avant le triomphe.

Démission de Georges Leekens

Le sélectionneur belge de l'Algérie Georges Leekens a annoncé mardi sa démission "pour le bien de tous" au lendemain de l'élimination des "Fennecs" au premier tour de la CAN-2017.

"Vu la pression qui est exercée sur la fédération et l'équipe nationale, j'ai préféré arrêter mon contrat par amitié au président de la Fédération qui mérite le respect", indique le Belge sur le site fédéral. "Pour le bien de tous, je préfère donc partir même si je le fais avec un pincement au coeur en souhaitant toute la réussite du monde à l'équipe nationale", conclut-il.

Ils ont dit

Henri Kasperczak (sélectionneur franco-polonais de la Tunisie):

"On a surpris l'équipe adverse par notre comportement en première période durant laquelle on était bien en place dans la récupération du ballon. On a eu la chance de marquer. On aurait pu aggraver le score. C'est une satisfaction et je ne peux que féliciter mes joueurs. Aujourd'hui (lundi, ndlr), on a fait un match plein. On n'a pas calculé en se disant qu'on allait faire match nul.

On a joué pour gagner. On a réussi. Il faut rester dans la continuité de ce que l'on a démontré. (Sur le prochain match contre le Burkina). Ce sont deux équipes de qualité qui vont se rencontrer. Elles montrent un football de qualité, avec de la technique et des combinaisons offensives. Ce sera une rencontre comme les autres".

Callisto Pasuwa (Entraîneur du Zimbabwe):

"Nous avons perdu ce match à l'entame de la rencontre surtout à cause d'un manque de concentration. Je pense que nous avons du potentiel mais nous devons mieux nous préparer. Nous avons besoin de cohésion. C'est la leçon de ce tournoi: nous devons rester davantage concentré tout au long du match".

Georges Leekens (Sélectionneur belge de l'Algérie, éliminée dès le premier tour de la CAN lundi) sur BeIN Sports:

"On devait jouer pour être correct, pour notre honneur, on a eu les occasions pour gagner. Je suis fier de notre performance, des initiatives qu'on a prises face à une bonne équipe du Sénégal. C'était difficile de jouer contre des gars qui n'ont pas encore joué, et qui ont envie de se montrer. Sur la manière de jouer, la façon dont les joueurs ont réagi...

J'avais prévenu que le Sénégal était un grand favori et on a montré qu'on pouvait répondre dans les moments difficiles, c'est important pour l'avenir. Globalement, c'est une déception, on ne peut pas dire mieux, mais il faut utiliser ça pour l'avenir, pour grandir. Je suis toujours sûr de ce que je dois faire, ce n'était pas un cadeau de venir mais (...) la qualification pour la Russie, on va y arriver je crois que mes joueurs ont montré qu'ils pouvaient réagir.