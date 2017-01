Algérie: Une délégation de la Gendarmerie nationale participe à Lille au Forum international de la cybersécurité

"Cette coopération, a-t-il dit, prend la forme de contacts bilatéraux, notamment avec les pays sources de cybercriminalité, elle passe aussi par des échanges entre les services compétents des différents Etats au sein des instances européennes ou internationales, comme Europol, Eurojust et Interpol", indiquant qu'outre le partage d'information, l'objectif est aussi la définition d'approches et de solutions partagées.

Il s'inscrit dans une démarche de réflexions et d'échanges visant à promouvoir une vision européenne de la cybersécurité et à renforcer la lutte contre la cybercriminalité.

Ce forum, lancé en 2007 par la Gendarmerie française et qui est à sa neuvième édition, est un événement destiné aux professionnels de la cybersécurité, issus des secteurs publics et privés, pour échanger leurs analyses et expériences.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.