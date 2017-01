Algérie: L'UFL affirme son engagement à oeuvrer avec tous les acteurs pour l'instauration de la sécurité et de la stabilité

N'djamena — La Coordinatrice de l'Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel, Zaineb Kotoko a affirmé mardi l'engagement de cet organisme à oeuvrer constamment avec tous les acteurs de la région "pour la sécurisation des Etats contre les risques sécuritaires qui menacent leur tissu social et leurs fondements idéologiques".

L'UFL "s'engage à oeuvrer constamment avec tous les acteurs de la région du Sahel pour contribuer à la sécurisation des pays de la région et les prémunir contre les risques sécuritaires qui menacent leur tissu social et leurs fondements idéologiques", a déclaré Mme Kotoko dans son allocution d'ouverture des travaux du 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel à N'djamena.

La participation "remarquable" qui a marqué la séance d'ouverture de cet atelier affirme "l'engagement des érudits et prédicateurs à trouver des solutions opérationnelles aux problèmes liés à l'extrémisme" notamment dans le cadre de la situation qui prévaut dans la région du Sahel et de l'Afrique en général.

La coordination de l'UFL a mis en exergue le rôle des imams et religieux dans leurs sociétés notamment dans leur relation avec la catégorie des jeunes qui est la plus exposée aux idées extrémistes, soulignant "la nécessité de poursuivre la formation et renforcer les connaissances des prédicateurs et imams pour promouvoir leur activité religieuse et sociale".

Mme Kotoko a salué l'appui et l'intérêt qu'accordent les pays membres de l'UFL et la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel au travail des deux organismes, se félicitant de l'appui accordé par le gouvernement tchadien au 5e atelier.

Organisé en partenariat avec l'UFL, le 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des Etats du Sahel a pour thème "Rôle des leaders religieux du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent".

Créée en 2010, l'UFL, dont le siège est à Alger, est un mécanisme régional de coordination sécuritaire et d'échange d'information entre les pays du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Prennent part à cet atelier, d'éminents imams, prédicateurs, érudits et prêcheurs représentant les pays membres de la Ligue (Algérie, Mauritanie, Mali, Nigeria, Niger, Burkina Faso et Tchad), trois pays observateurs (Cote d'ivoire, Guinée et Sénégal) ainsi que des représentants d'organisations sous-régionales et régionales, universitaires et acteurs issus du monde cultuel local.