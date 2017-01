Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - L'Afip lance son programme d'entrepreneuriat féminin

Cette plate-forme propose des activités mensuelles englobant tous les champs d'appui au renforcement des capacités des femmes.

La Plate-forme de l'entrepreneuriat féminin, un programme initié par l'Africa femmes initiatives (Afip) en vue de répondre aux besoins de performances des femmes entrepreneures, sera lancée les 25 et 26 janvier 2017, à Abidjan-Plateau. Une conférence de presse annonçant l'événement a eu lieu ce mardi 24 janvier 2017, dans ladite commune.

« La plate-forme de l'entrepreneuriat féminin vise à donner aux femmes des outils efficaces pour un entrepreneuriat réussi », a indiqué Désirée Djomand, présidente d'Afip international.

Elle est meublée par trois activités majeures: La tribune de la femme manager (où des chefs d'entreprises viendront présenter leurs parcours et échanger sur leur vision de l'entrepreneuriat), l'université de la femme (qui est une sorte de guichet unique où tous les acteurs viendront livrer des informations en lien avec la femme entrepreneure) et l'université du leadership (qui comprend deux chambres, l'université du Business pour les femmes diplômées et l'école des femmes pour les femmes non instruites).

Cette plate-forme propose des activités mensuelles englobant tous les champs d'appui au renforcement des capacités des femmes. Ce programme sera l'occasion de mettre à l'honneur des activités créatrices de revenus, des femmes managers en Côte d'Ivoire, des femmes du milieu rural, celles du milieu informel, toutes créatrices de richesses. Ce sera également le lieu d'identifier et de collaborer avec les structures qui les accompagnent, ainsi que des femmes et des hommes qui œuvrent pour l'égalité entre les sexes.

« Pour ces deux jours, les femmes de tous les secteurs, ainsi que plusieurs personnalités du monde féminin sont attendues. A savoir Christine Joan Bruneau, maire adjointe de Boulogne-Billancourt Paris et présidente de l'Ong Femmes de Demain, Jacqueline Dao Gabala, présidente de Solidarida et directrice générale de Mdg Consulting, Mansandjé Touré-Litse, directrice générale du Conseil café-cacao, Fatou Sylla, promotrice de l'art ivoirien, Aimée-Zégbeyoux de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Kaba Yaya, de l'Equité femme et du genre...», a énuméré Yolande Lida épouse Koné, secrétaire générale du réseau.