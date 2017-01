Algérie: ONU - Les chefs religieux ont un rôle à jouer pour maintenir la paix dans le monde

L'année dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2282 (2016) qui appelle à une approche globale en matière de la justice transitionnelle et de reddition de compte pour consolider la paix, réduire la pauvreté et empêcher les pays de replonger dans des conflits.

Le bureau de M. Dieng est l'un des organisateurs de ce symposium, aux côtés du Groupe de travail inter-agences des Nations Unies pour les relations avec les organisations confessionnelles et le Comité des ONG religieuses à l'ONU. Cette année, l'accent a été mis sur "une paix juste inclusive et essentielle".

"La responsabilité première de créer une paix durable repose sur les Etats qui doivent promouvoir les valeurs de la diversité et gérer la diversité de manière constructive", a déclaré M. Dieng lundi dans un message vidéo diffusé au symposium sur le rôle de la religion et des organisations religieuses dans les affaires internationales au siège de l'ONU à New York.

