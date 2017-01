Ile Maurice: Séquestration à La Tour-Koenig - Le père de la fillette devant la justice ce mercredi

Le torchon brûle entre l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et sir Anerood Jugnauth. Plus »

Après être entré dans son appartement, situé au deuxième étage, le père a bloqué la porte avec son réfrigérateur. Puis, il a décroché le raccord de sa bonbonne de gaz et a voulu tout faire exploser. Des badauds ont toutefois pu accéder à une fenêtre et secourir la petite fille. Des pompiers les ont ensuite aidés à redescendre. Au même moment, deux hommes ont enfoncé la porte de l'appartement et ont maîtrisé le père. Ce dernier a été remis à la police.

Un sabre à la main, un habitant de La Tour-Koenig âgé de 30 ans a tiré sa fille de neuf ans par le bras et s'est dirigé vers l'appartement de la NHDC qu'il occupe. Menaçant de tuer la petite si quiconque s'interposait, il s'y est enfermé avec elle. Le trentenaire a été placé en cellule policière et sera traduit devant le tribunal de Port-Louis ce mercredi 25 janvier.

