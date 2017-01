Mali: Crash d'Air Algérie - le rapport des experts soulage les familles des victimes

Me Halidou Ouedraogo, président de l'association des parents des victimes, avait même lancé cette phrase. « Un avion n'est pas un taxi-brousse qu'on remet un premier venu ». En tout cas, Dramane Ouedraogo et les autres attendent que justice soit rendue aux victimes de ce crash. « Maintenant que les bureaux d'enquête se prononcent, nous nous attendons à ce qu'il y ait réparation, parce que sinon ça ne s'explique pas », ajoute-t-il.

« Depuis longtemps nous avons crié cela sur tous les toits, mais personne ne voulait nous écouter parce qu'on disait que c'est puisque nous sommes affectés psychologiquement par la douleur de l'accident dont nous sommes victimes et que nous en parlions et accusions les gens à cause de cela. Nous avons toujours su que la copilote tenait une crèche et avait une activité parallèle à l'aviation », affirme Dramane Ouedraogo.

