Cote d'Ivoire: Après son hospitalisation - Djibrill Bassolé exprime sa gratitude à la Polyclinique de Ouaga

J'exprime ma gratitude aux professeurs Ali Niakara et Lucie Nébié ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la PCIO qui m'ont accueilli avec amitié et professionnalisme malgré les désagréments passagers que mon séjour dans leur établissement a pu créer.

L'ex-ministre des Affaires Étrangères du Burkina Faso, sous Blaise Comparé est hospitalisé dans une clinique à Ouagadougou. L'information a été donnée ce mardi 24 janvier 2017, dans un communiqué de la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA), rapporte le site d'information Burkina24. «Transféré de la MACA hier 23 janvier 2017, Djibrill Yipénè Bassolé subit présentement des soins médicaux« , lit-on dans le communiqué.Djibril Bassolé est incarcéré depuis plus d'un an dans le cadre de l'enquête sur le coup d'état manqué de septembre 2015.

