Algérie: Législatives 2017 - Louh appelle les magistrats à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe

Les prochaines législatives intervienndront après la dernière révision constitutionnelle, qui "prend en compte tous les principes ainsi que toutes les mesures préventives politiques, institutionnelles et juridiques garantissant toutes les conditions de transparence, de régularité et d'impartialité".

"Ces échéances seront exceptionnelles et constitueront une étape importante dans l'édification politique, démocratique et institutionnelle. Elles font suite à un processus de réforme initié par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika depuis 2011".

A cette occasion, M. Louh a appelé "les membres du parquet à se préparer pour cet important évènement et à jouer pleinement leur rôle en luttant contre toute atteinte au processus élecotral et en appliquant la loi pour préserver les acquis réalisés en matière d'ancrage de la société de liberté et d'égalité et d'appui à la démocratie, à la transparence, à la régularité et à l'impartialité".

"Les magistrats, de par leur qualité de membre à la HIISE, doivent prendre conscience de la valeur et des dimensions de la responsabilité historique qui leur incombe", a déclaré le ministre qui a inauguré le siège du service central des empreintes génétiques de Bir Mourad Raïs et celui du tribunal de Dar El Beïda.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.